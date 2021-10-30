Metz Saint Etienne maçı canlı izle beIN CONNECT Fransa Ligue 1‘in en zayıf halkası Saint Etienne, 30 Ekim Cumartesi akşamı Metz deplasmanına konuk olacak. Türkiye saati ile 18:00’de başlama düdüğü çalınacak mücadeleyi beIN CONNECT ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

Metz Savunması Güven Vermedi

Metz, Fransa Ligue 1’in 12. haftasındaki rakibi Saint Etienne’nin ardından, ilk 11 haftada en zayıf Ligue 1 performansına sahip. Ev sahibi 11 maçtan sadece 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan toplamayı başarırken, geri kalan 7 haftanın tamamında mağlup oldu. Son 3 haftada Angers, Rennes ve Lens karşısında mağlubiyetten kurtulmayı başaramayan Metz, 3 yenilgisinin 2’sini farklı skorlarla alırken, 3 maçtan tam 10 gol yedi ve vasat bir savunma performansı sergiledi. En yakın rakiplerinden Brest dışında hiçbir rakibinden galibiyet alamayan Frederic Antonetti’nin öğrencileri, Saint Etienne karşısında dahi 3 puan adına güven vermiyor.

Saint Etienne Galibiyete Hasret

Konuk ekip Saint Etienne, bir kez daha son dakika golüyle mağlubiyetten kurtulurken, galibiyet hasretine tam gaz devam etti ve en alt sıradan kurtulamadı. Milli ara öncesi Lyon derbisinde son dakika golüyle 1 puan çıkaran konuk ekip, Milli ara dönüşünde Strasbourg’a deplasmanda 5-1 kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta ise evinde Angers’i ağırlayan ve 2-0 geriden gelerek skoru 2-2’ye getirmeyi başaran Saint Etienne cephesinde, 1 puan Nade’nin son dakika golüyle geldi. 11 haftadan 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 5 puan toplayabilen Puel’in öğrencileri, en yakın rakibi Metz karşısına en zayıf halka olarak çıkacak.

İddaa Tahmini

Fransa Ligue 1’in en zayıf halkaları Metz ile Saint Etienne karşı karşıya geliyor. Kabusa son vermek isteyen iki takımında 90 dakika sonunda gol bulacağını düşünüyorum.