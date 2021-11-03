Mete Gazoz Spor Kompleksi açıldı

Mete Gazoz Spor Kompleksi’nin açılışına, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, önemli bir tesisin kazandırıldığını belirtti.

“Türkiye için tabii ki bu olimpiyatların en önemli hatırası bizim açımızdan Mete’ydi. Tabii ki Buse Naz kızımız da büyük coşku yaşattı ama ata sporumuzda olimpiyatlarda ilk madalyamızı aldık, altın olarak aldık. Öyle bir spor dalı ki madalya almak, altın madalya almak, birçok müsabakanın tek atışa kaldığı bir branş. Mete kardeşimiz, 365 günün 350 gününde çalışan, ailesinden uzakta milli takım kamplarında zaman geçiren, günde 7-8 saat çalışan, 500-600 ok atan bir kardeşimiz.”

[Fotoğraf: İHA]

“Mete Gazoz çok daha fazla gencin okçuluğa yönelmesini sağladı”

Erdoğan, Mete’nin üç yaşından bu yana okçuluğa hayatını adadığının altını çizdi.

“Mete, annesi ve babasıyla okçuluğun içinde. Babası Metin Gazoz Bey, Okçular Vakfı’mızın kuruluşundan beri tanıdığımız, orada emeği olan, hala federasyonda görevli, kendi spor kulübü olan biri. Mete’nin annesi kulübün başkanı. Böyle bir adanmışlık başarıyı getiren. Mete Gazoz’un başarısı, Türkiye’de okçuluk için bize çok büyük kazanç sağladı. Çok daha fazla gencin bu başarının elde edilebilir olduğunu görmesini, çok daha fazla gencin okçuluğa yönelmesini sağladı.”

“Bana bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ederim”

Mete Gazoz, Pendik’teki tesise adının verilmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti.

“Olimpiyat şampiyonluğunu sadece ben yapmışım gibi gözüküyor ama işin aslı böyle değil. Ben sadece olimpiyat şampiyonluğunu temsil eden kişiyim. Başarının arkasında bir sürü kişi var. Burada çok büyük ve güzel spor kompleksine benim adımın verilmesi aynı zamanda bu olimpiyat şampiyonluğunda payı olan herkesin isminin verilmesi ve onları gururlandırmasıdır. Bu yüzden Pendik Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum.”

Mete, bir işte başarılı olmak için o işi sevmenin gerektiğinin altını çizdi.

“Yaptığınız işi severek ve isteyerek yapmak gerekiyor. En önemlisi de disiplinli ve çok fazla çalışmak gerekiyor. Çok fazla disiplinli çalışmak sizi her zaman herkesten üste çıkartır ve sizin yaptığınız fedakarlıkların mutlaka karşılığını alırsınız. Tıpkı bizim aldığımız gibi. Bana bu gururu yaşattığınız için çok teşekkür ederim.”

[Fotoğraf: İHA]

Törende, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Mete Gazoz ve Bilal Erdoğan’a hediye takdim etti. Okunan duanın ardından, kesilen kurdele ile spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenini ardından, konuklar spor salonunu gezdi. Bilal Erdoğan ve Mete Gazoz önce basket oynadı, ardından da ok atışı gerçekleştirdi.