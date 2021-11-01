Mesut Özil Başarı İçin Takım Arkadaşlarıyla Konuştu

Fenerbahçe son haftalarda alınan mağlubiyetlerle oldukça zor bir döneme girdi. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarıyla bu zor günleri atlatıp, yeniden başarılı olabilmek adına bir konuşma yaptı. Son 3 haftadır tüm maçlarını kaybeden Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada “Yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor.” dedi.

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, antrenman sonrasında takım arkadaşlarına konsantrasyon uyarısı yaptı.

Kalitelerinin son üç haftadaki skorlardan çok daha fazlasını hak ettiğine değinen yıldız futbolcu, takım arkadaşları olarak birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurguladı.

“Bir an önce toparlanmalıyız” diyen Mesut Özil, sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini de söyledi.

Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğünü de belirten 33 yaşındaki futbolcu, “Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız” ifadelerini kullandı.