Mert Hakan Yandaş’tan küstah başkana flaş cevap

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-0 yendikleri Royal Antwerp maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş gelecek hafta karşılaşacakları Olympiakos’un küstah başkanı Evangelos Marinakis’e sert bir cevap verdi.

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp’i deplasmanda 3-0 yendiği maç sonrası açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın yıldızlarından olan Mert Hakan Yandaş, gelecek hafta karşılaşacakları Olympiakos maçına değindi ve kulübün küstah başkanı Evangelos Marinakis’e sert cevap verdi.

Mert Hakan Yandaş’ın açıklamaları şöyle:

“HAFTA İÇİ ARKADAŞLARIMIZA ANLATTIK”

“Türkiye’yi daha iyi bilen taraf olarak bizler sorumluluk almaktan çekinmedik hafta içi, arkadaşlarımıza bu işin böyle gitmeyeceğini bir şekilde anlattık. Onlar da sağ olsun iyi reaksiyon verdi. İnsanları bu kadar üzmeye hakkımız yok. Bunun bilincinde ve iyi atmosferde geldik. Kazanacağımıza inanarak geldik. Bu bir başlangıç. İnişli çıkışlı olmamalı. Fenerbahçe formasına yakışır şekilde mücadele etmeliyiz. O 3 haftayı herkese unutturamayız ama böyle devam ettirerek unutturmak istiyoruz. 3 hafta için de herkesten özür diliyoruz.”

MERT HAKAN YANDAŞ’TAN OLYMPIAKOS BAŞKANINA CEVAP

Olympiakos’un küstah başkanı Evangelos Marinakis’in ilk maç sonrası “İstanbul’da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum. İstanbul bizim!” sözlerine cevap veren Mert Hakan Yandaş, “Fenerbahçe kaptanı olarak sahaya çıktım, bu benim için çok çok büyük bir gurur. Layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi Olympiakos’u orada yenerek onların başkanına cevap vereceğiz. Her şeyin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.