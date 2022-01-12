Merih Demiral ve takım arkadaşları Ahmet Çalık’ı andı

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin içinde Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut’a verilen cezayla sarsıldı. Yayınlanma: 21:46 – 13 Ocak 2022 Türkiye…
Galatasaray’da teknik direktörlük görevine son verilen Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Yayınlanma: 21:34 – 13 Ocak…
Süper Lig’de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor, üç futbolcuyu birden transfer etti. Yayınlanma: 21:22 – 13 Ocak…
Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra tercüman ve A Takım idari menajeri görevini yürüten Mert Çetin ile de yollar…
Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Marcao Teixeira, antrenman sonrası evine giderken geçirdiği trafik kazasının ardından gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Yayınlanma: 20:58…
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Talha Ulvan’ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Belçika Pro League…
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK’da forma giyen forvet oyuncusu Nouha Dicko ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Erkam Reşmen, Ziya Alkurt ve Anthony Uzodimma’yı renklerine bağladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada,…
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer’i kadrosuna dahil etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor,…
Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu…