Meksika’da pole pozisyonu Bottas’ın

Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18. ayağı Meksika Grand Prix’sinde, 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde sıralama turlarındaki 1 dakika 15.875 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, takım arkadaşı Bottas’ın 0.145 saniye arkasında ikinciliği, pisti liderden 0.350 saniye yavaş turlayan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull-Honda) ise üçüncülüğü elde etti.
71 turluk yarış, bugün TSİ 22.00’de başlayacak.
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