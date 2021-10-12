Son olarak Fenerbahçe’de oynayan Mehmet Ekici, 1 yıldır herhangi bir profesyonel futbol takımında forma giymiyor. Kendisine gelen bazı teklifleri reddeden Mehmet Ekici, Almanya’nın yolunu tutacak. 31 yaşındaki oyuncunun Nürnberg ile anlaştığı ve transfer döneminde imza atacağı öğrenildi.

Bir dönem transferin gözde isimlerinden olan Mehmet Ekici, şu sıralar kulüpsüz statüsünde. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte sarı lacivertli kulübün kendisiyle sözleşme yenilemediği oyuncu 1 yıldır hiç bir takımın formasını giymedi. Kendisini transfer etmek isteyen bazı kulüplerin tekliflerini de reddeden Mehmet Ekici’nin ara transfer döneminde Nürnberg forması giyeceği iddia edildi.

Bir Dönemin Gözde İsmi Kulüpsüz Kaldı

Futbolseverlerin hatırlayacağı üzere 2017 yılında Trabzonspor forması giyen Mehmet Ekici’ye Beşiktaş talip olmuş ve iki kulüp anlaşmıştı. Oyuncunun bir diğer talibi olan Fenerbahçe’de Mehmet Ekici’nin kendisiyle anlaşınca ortalık karıştı. Mehmet Ekici’de Fenerbahçe’ye gitmek isteyince, transfer dönemine kadar Trabzonspor oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

1 Temmuz 2017’de ses getiren bir transferle Fenerbahçe’ye transfer olan Mehmet Ekici’nin 4 Ağustos 2020 tarihinde sarı lacivertli kulüple sözleşmesi sona erdi. Bir zamanların transfer çalımlarına neden olan gözde ismi Mehmet Ekici bu tarihten sonra kendisine kulüp bulamamış, Hekimoğlu Trabzonspor ve Şanlıurfaspor’dan gelen teklifleri de geri çevirmişti. Mehmet Ekici’nin Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg ile anlaştığı öğrenildi.