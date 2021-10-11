Son dönemde yaşanan sakatlıklar sonucu beklenmeyen kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi hazırlıkları sürdürürken çifte sevinç yaşadı.

Beşiktaş futbol takımında covid-19 karantinası sona eren Francisco Montero ile sakatlığı büyük oranda iyileşen Miralem Pjanic düz koşulara başlayarak Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik heyeti sevindirdi.

Beşiktaş’ta milli araya gidilirken Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira takıma dönmüştü.

Başakşehir deplasmanında Montero ve Vida ikilisinin savunma göbeğinde olması beklenirken, Pjanic ve Teixeira’nın çalışmalardaki performansları Sergen Yalçın’ın kararında belirleyici olacak.

A Milli Takım kampından ayrılarak elinden ameliyat olan Kenan Karaman ile sakatlıkları devam eden Kevin N’Koudou ve Mehmet Topal ise henüz antrenmanlarda yer almıyor.