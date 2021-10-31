Marsilya’ya 3 puanı Cengiz Ünder getirdi

Marsilya, Gabriel Montpied Stadyumu’nda Clermont’a konuk oldu. Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder’in golüyle Clermont’u 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in 25’inci dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorla Marsilya, puanını 22’ye yükselterek 3’üncü sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.