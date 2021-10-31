Maritimo Gil Vicente maçı canlı izle bilyoner Portekiz Lig’inin 10. haftasında, günün ilk mücadelesinde Maritimo evinde, Gil Vicente‘yi konuk edecek. Müsabaka 18.30’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak yayınlanacak.

Maritimo Galibiyete Hasret

Ligde son olarak Vitoria Guimaraes’e konuk olan Maritimo, son derece etkisiz oynadığı mücadeleden 2-1 mağlup olarak ayrıldı. Bu mağlubiyet ile 7 puanda kaldılar ve ligde kendilerine 14. sırada yer buldular. Şimdi Gil Vicente’yi ağırlayacaklar ve 7 maçlık galibiyet özlemlerine son vermeye çalışacaklar. Açıkçası hücum güçleri çok zayıf ve işlerinin bir hayli zor olacağını düşünüyorum. Karşılaşma öncesinde Sassa, Stefano Beltrame ve Joel Tagueu sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Gil Vicente Evinde Mağlup

Gil Vicente, ligde son mücadelesinde Braga’yı konuk etti ve müsabakayı 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında yedikleri golü çıkarabilmek için çok çalışsalar da ellerline geçen fırsatları değerlendiremediler ve sahadan puansız olarak ayrıldılar. Bu mağlubiyet ile 9 puanda kaldılar ve ligde 10. sırada yer aldılar. Şimdi Maritimo deplasmanına konuk olacaklar ve kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklar. Müsabaka öncesinde Joao Afonso ve Antoine Leautey sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacaklar.

İddaa Tahmini

Maritimo hücum gücü son derece sınırlı bir takım. Ligde oynadıkları 9 mücadelede sadece 7 gol atabildiler. Fakat bulundukları konuma göre de kalelerinde çok az gol yediler. Müsabakada 2.5 gol barajının aşılmayacağını düşünüyorum.