Manchester United’da Cristiano Ronaldo bombası

İspanya’da yayınlanan Sport gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya atı.

Gazete, tahtı sallantıda olan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için Tottenham maçının son olabileceğini yazarken yerine kimin gelebileceği sorusuna da yanıt aradı.

Antonio Conte’nin United’ın teklifini reddettiği öne sürülürken gazeteye göre Solskjaer’in yerine Cristiano Ronaldo’nun göreve getirilmesi beklenebiliyor.

Halen aktif olarak futbol oynayar Ronaldo’nun hem oyuncu hem de menajer olarak Premier Lig’de var olabileceğini yazan gazete Ronaldo’nun Alex Ferguson, Jose Mourinho, Manuel Pellegrini, Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti gibi kurt hocalarla çalıştığını ve engin deneyimler kazandığını yazdı.

Gazete Cristiano Ronaldo’nun zorlukları sevdiğini ve böyle bir teklif alırsa bunu kabul edeceğini öne sürerek “Çılgınca ama mümkün” ifadelerini kullandı.