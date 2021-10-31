Manchester United, Tottenham deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı

Tottenham, White Hart Lane’de Manchester United’ı ağırladı. İngiltere Premier League’in 10. haftasında Manchester United, deplasmanda Tottenham’ı 3-0 mağlup etti.

Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun 39. dakikada attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Manchester United, Edinson Cavani’nin 64. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Konuk takımda oyuna ikinci yarıda dahil olan Marcus Rashford, 86. dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu ilan etti: 0-3

Bu sonucun ardından ligde 4 maç sonra galip gelen Manchester United 17 puana yükseldi. Üst üste 2. yenilgisini alan Tottenham ise 15 puanda kaldı.

Son dönemde takımlarının başarısızlığı ile koltukları sallantıda olan Manchester United teknik direktörü Ole-Gunnar Solskjaer ve Tottenham teknik direktörü Nuno Esprito’nun kozlarını paylaştığı karşılaşmada rahat nefes alan taraf Kırmızı Şeytanlar oldu.

Tottenham’ın sahasında oynanan karşılaşmada Manchester United, ilk yarıyı Cristiano Ronaldo’nun 39. dakikada gelişine yaptığı vole vuruşu ile 1-0 önde tamamladı. Ronaldo’nun 64. dakikada şık bir çalım ve savunma arkasına attığı ara pası tamamlayan Edinson Cavani farkı 2’ye çıkarırken, 86’da Marcus Rashford’un golü skoru belirledi: 0-3

Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Manchester United puanını 17’ye çıkarıp zirveyle arasındaki puan farkını 8’de tutarken, son 7 maçında 5. mağlubiyetini alan Tottenham 15 puanda kaldı.