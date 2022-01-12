“Manchester United, Pochettino’yla görüştü”

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın Paris Saint Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ile görüştüğü belirtildi.

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılığının ardından geçici olarak Ralf Rangnick’i göreve getiren Manchester United, sezon sonunda Alman teknik adamın sportif direktörlüğe geçiş yapacak olmasının ardından yerine Mauricio Pochettino’yu getirmek istiyor.

Le Parisien’de yer alan haberde, Manchester United’ın Pochettino ile görüştüğü ve Arjantinli teknik adamın teklife sıcak baktığı belirtildi.

TEN HAAG LİSTEDE

Haberde ayrıca, kulüp yönetiminde yeni teknik direktör için fikir ayrılığı oldu ifade edildi.Yönetim kurulundan bazı isimlerin Pochettino yerine Ajax’ı çalıştıran Erik Ten Hag’ın takımın başına geçmesini istedikleri belirtildi.

Solskjaer’in ayrılığının ardından Pochettino’nun adı Manchester United ile anılmış, İngiliz ekibi Rangnick’le yarım sezon için anlaşmıştı. Anlaşmada, Rangnick’in sezon sonunda kulüp danışmanı olacağı belirtilmişti.

Premier Lig’de bu sezon 19 maça çıkan Manchester United, topladığı 31 puanla yedinci sırada yer alıyor.