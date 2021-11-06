Manchester United Manchester City maçı canlı izle S Sport Plus şifresiz canlı maç izle

Manchester United Manchester City canlı maç izle S Sport Plus canlı yayın izle. İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Manchester United’ın Manchester City’yi ağırladığı derbi maçı canlı izle. Saat 15:30’da başlayan müsabaka A Spor kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Manchester United Manchester City maçı canlı izle

İngiltere Premier Lig’de 2021-22 sezonunun 11. haftasında Manchester United ile Manchester City derbi maçta karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izleyebileceğiniz link haberimizde. 6 Kasım 2021 Manchester United Manchester City maçı saat 15:30’da başladı ve S Sport kanalından canlı izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Manchester United 2-0 kazanmıştı.

Premier Lig’de geçen hafta Manchester United, Tottenham’ı 3-0 mağlup etmişti. Manchester City ise Crystal Palace’a 2-0 mağlup olmuştu.

10 hafta sonunda Premier Lig’de Manchester United’ın 17, Manchester City’nin 20 puanı bulunuyor.

Manchester United – Manchester City maçı İddaa oranları

İddaa Risk Yönetimi Manchester United – Manchester City maçı oranları şu şekilde:

1: 3.65

0: 3.35

2: 1.53

Manchester City ile oynadığı son dört Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester United (3G 1B), rakibine karşı daha uzun bir seriyi en son 2008-2011 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Premier Lig tarihinde Manchester United’ı deplasmanda en fazla mağlup eden iki takımdan biri Manchester City (7; Liverpool ile birlikte).

2021 senesinde oynadığı resmi maçlarda yedi iç saha yenilgisi alan Manchester United, daha fazla mağlubiyeti en son 1989’da aldı (8).

Manchester City forveti Raheem Sterling, kariyerinde en fazla resmi maçta rakip olduğu takım olan

Manchester United (23 maç) karşısında görev yaptığı 1662 dakikada gol sevinci yaşayamadı (38 şut).

Pep Guardiola’ya en az beş resmi maçta rakip olan çalıştırıcılar arasında galibiyet yüzdesi en yüksek isim Ole Gunnar Solskjaer (%50; 4/8).