Manchester City’nin yenilmezlik serisine Crystal Palace son verdi!

Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Crystal Palace’ı konuk etti. İngiltere Premier League’in 10. haftasında Manchester City, kendi sahasında Crystal Palace’a 2-0 mağlup oldu.

Crystal Palace’a galibiyeti getiren golleri 6’da Wilfried Zaha ve 88’de Conor Gallagher attı.

Manchester City’de stoper Aymeric Laporte, net gol pozisyonuna giden rakibini çekip düşürdüğü için ilk yarının son dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CHELSEA’NİN 5 PUAN GERİSİNDE

Manchester City bu sezon 6. kere gol atamadan bir maçı tamamladı. Pep Guardiola’nın oyuncuları, geçen sezonun tamamında 6 maçta gol atamamıştı.

Bu sonuçla hatfayı 20 puanda kapatan City, lider Chelsea’nin 5 puan gerisine düştü. Crystal Palace ise 12 puana ulaştı.