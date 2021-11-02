Malmö Chelsea maçı exxen şifresiz canlı maç izle

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. Maçında Malmö evinde, Chelsea’yi ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Malmö Puansız

Malmö’nün grupta puanı bulunmuyor. İsveç ekibi, grupta oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrıldı ve son sırada yer alıyorlar. 2 hafta önce Chelsea’ye 4-0 kaybeden Jon Dahl Tomasson’un öğrencileri, henüz golle tanışamadı. Grupta oynadıkları 3 maçta 11 gol yiyen Malmö’nün golü ve puanı bulunmuyor. Bu hafta iç sahada Chelsea’yi konuk edecek Malmö’de Ola Toivonen ve Jonas Knudsen’in sakatlıkları devam ediyor.

Chelsea Doludizgin

Chelsea, yoluna doludizgin devam ediyor. Premier Lig’de liderliğini sürdüren Thomas Tuchel’in ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde de lider Juventus’un takibini sürdürüyor. 2 hafta önce Stamford Bridge’de Malmö’yü 4-0 ile geçen Maviler, bu kez Malmö’ye deplasmanda konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sonu Premier Lig’de Newcastle United’ı 3-0 ile geçen Chelsea’de moraller yerinde. Bu hafta konuk olacakları Malmö deplasmanında Romelu Lukaku ve Timo Werner’in sakatlıkları bulunuyor.

İddaa Tahmini

Chelsea’den rahat bir galibiyet bekliyorum. İlk maçta olduğu gibi Malmö’yü farklı geçerler.