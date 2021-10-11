Yeni Malatyaspor’da üst üste gelen 5 mağlubiyet İrfan Buz’u görevinden etmiş, ondan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Romen teknik adam Marius Sumudica getirilmişti. Sumudica, Yeni Malatyaspor teknik direktörü olarak hedefleri olduğunu açıkladı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör değişikliğinin ardından Sumudica yönetiminde ilk maçına cumartesi günü Adana Demirspor karşısında çıkacak. Bu kritik deplasmanın hazırlıklarını sürdüren Sumudica ve öğrencileri, yeni bir sayfa açmak istiyor. İlk maçına sıkı bir şekilde hazırlanan Romen teknik adam, basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam Sumudica, Türkiye’den ayrılmasına karşın Süper Lig’i daima takip ettiğini dile getirdi. Yeni Malatyaspor’un son 5 maçını da kaybetmiş olmasına vurgu yapan Sumudica, bu durumun hem kendisi hem de futbolcuları için çok zor bir durum olduğunu söyledi. Futbolcuların büyük bir moral düşüklüğü içinde olduğunu söyleyen Romen çalıştırıcı, öncelikle oyuncularının yeniden özgüven kazanması için çalıştığını söyledi.

Cumartesi günü ilk maçında zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyleyen Sumudica, Adana Demirspor maçını değerlendirdi. Lige kötü başlayan ancak Vincenzo Montella bambaşka bir görünüme kavuşan Adana Demirspor karşına öncelikle yenilmemek için çıkacaklarını Sumudica, “Deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz dedi.”

Kümede Kalmak İçin Gelemdim

Sumudica hedeflerinden de bahsetti. “Sahada mücadele etmek çok önemli. Agresif ve istekli olmalıyız. Yeni Malatyaspor ligde kalmak için mücadele ediyor lafını duymak istemiyor. Bu takımı kümede tutmak bir başarı değil. Daha önce Türkiye’de başka takımlar da çalıştırdım. Oldukça yetenekli oyunculara sahip bir kadromuz var. Bu yıl elimizden geleni yapacağız. Onlara Sumudica’nın kim olduğunu gösterceğim.” dedi.

İddialı açıklamalarına devam eden Sumudica, “Yeni Malatyaspor ile yeni bir başlangıç yapacağım. Tüm tecrübemi ortaya koyacağım, hayatımı vereceğim ve futbolu çok seven Malatya seyircisini mutlu edeceğim. Malatya seyircisi takıma sahip çıkıyor. Futbolu çok seviyorlar ve şu an bulunduğumuz konumu hak etmiyor. Önümüzdeki sezon ilk 8 içinde mücadele eden bir Malatyaspor izleyeceksiniz.” dedi.