Gaziantep FK’yı 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig’de 2 maç sonra kazandı. Siyah-beyazlılarda maçı değerlendiren Josef de Souza, “Maçın yıldızı olmayı Batshuayi hak etti” diyerek takım arkadaşına destek oldu.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı 1-0 yendi. Ligde 2 maç sonra kazanan siyah-beyazlılar puanını 32 yaptı.

Maçın ardından Josef de Souza beIN SPORTS’a değerlendirmelerde bulundu.

Brezilyalı futbolcu, “Herkes çok koştu, çok mücadele etti. Teknik anlamda bazı şeyleri eksik yaptık ama tutku anlamında herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Bence maçın adamı Batshuayi. Biz geride iyi savunduk, ona pozisyon hazırladık ama özgüven ve çabası açısından maçın yıldızı olmayı Batshuayi hak etti.” dedi.