Lyon Lens maçı canlı izle bein sport 2 şifresiz yayın İddaa fikstüründe 30 Ekim Cumartesi günü yer alan Fransa Ligue 1‘in 12. hafta mücadelesinde, Lyon ile Lens karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22:00’de sahne alacak zorlu mücadele, beIN SPORTS HD 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lyon Üstünlüğünü Koruyamadı

Milli ara dönüşü üst üste galibiyetlere imza atan Lyon, geçtiğimiz hafta Nice engeline takıldı. Fransa Ligue 1’de Monaco’yu 2-0 mağlup ettikten sonra, UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda Sparta Prag’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek, grupta 3’te 3 yapan ev sahibi, geçtiğimiz hafta Nice deplasmanında maça iyi başlasa da, sonunu getiremedi. Ekambi ve Aouar’ın golleriyle 2-0 öne geçmeyi başaran Peter Bosz’un öğrencileri, son 10 dakikada kötü savunma performansıyla 3-2 mağlup oldu. 11 hafta sonunda 16 puanla 9. sırada yer alan Lyon, üst sıra yarışına dahil olmak için Ligue 1’in 2.’si Lens karşısında kazanmak istiyor. Lyon takımında Kadewere kart cezalısı. Dembele, Pintor, Reine-Adelaide ve Slimani sakat.

Lens Yerini Korumayı Başardı

Fransa Ligue 1’in 2. sırasında yer alan Lens, Milli aradan kötü bir geri dönüş yapsa da, geçtiğimiz hafta hatalarını taraftarı önünde telafi etti. Milli ara dönüşü Montpellier’e deplasmanda 1-0 kaybeden Franck Haise’nin öğrencileri, geçtiğimiz hafta ise evinde ağırladığı Metz’i 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Said’in 2, Ganago ve Frankowksi’nin 1’er golüyle galibiyet hedefine ulaşan Lens, 2. sıradaki yerini korumayı başarırken, 11 hafta sonunda 6. galibiyetini aldı. Lider PSG’nin ardından ligin en iyi performans grafiğini ortaya koyan Lens, bu hafta Lyon deplasmanına konuk olacak. Konuk ekip 11 haftada harika bir performans grafiği ortaya koyarken, en zorlu sınavlarından birini verecek. Lens cephesinde Haidara’nın sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

Fransa Ligue 1’de bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan ancak ligin iddialı kadrolarından birine sahip olan Lyon ile ilk 11 haftada harika performanslar sergilemeyi başaran Lens’in, bu zorlu haftada birbirlerine gol atmayı başaracağını düşünüyorum.