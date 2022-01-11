Luka Modric’le bir yıl daha!

Real Madrid, 36 yaşındaki Luka Modric’in sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

La Liga’da topladığı 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, tecrübeli oyuncusu Luka Modric‘i takımda tutmak istiyor.

2012 yılında Tottenham’dan transfer olan Luka Modric’in sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor.

AS gazetesinde yer alan haberde, Madrid ekibinin Modric’in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmak için anlaşmaya vardığı belirtildi. Modric, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle maaşında yüzde 10 oranında indirime gitmeyi kabul etmiş ve sözleşmesini bir yıl uzatmıştı.

BALLON D’OR’U MADRİD’DE KAZANDI

2012’de 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham‘dan Real Madrid‘e transfer olan Luka Modric, Madrid ekibinde geçirdiği 10 yılda 4 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu kazanırken 2018 yılında Ballon d’Or ödülüne layık görülmüştü.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 20 maça çıkan Modric, 5 asist üretti.