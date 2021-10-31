Lokomotiv Moskova haftayı üç puanla kapattı

Rusya liginin 13. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Nizhny Novgorod’a konuk oldu. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig’de Nizhny Novgorod’u 2-1 yendi.

Ev sahibi ekip, 31. dakikada Iliya Berkovskiy ile 1-0 öne geçti. Lokomotiv Moskova, 37. dakikada Rifat Zhemaletdinov ve 90. dakikada kendi kalesine Ivan Miladinovic’in attığı gollerle 2-1 galip geldi.

Ligde Lokomotiv Moskova, 24 puanla ikinci, Nizhny Novgorod da 14 puanla 11. sırada yer aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova’yı ağırlayacak.