Lizbon Maçı Öncesi Beşiktaş’a İki Kötü Haber Birden

Son dönemde sürekli sakatlıklarla gündeme gelen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde oldukça önemli bir maça çıkacak. Grubun 4. maçını Sporting Lizbon ile oynayacak olan Beşiktaş’ta bu maç öncesi iki oyuncu birden sakatlandı. Süper Lig’de oynanan Hatayspor maçı esnasında oyundan çıkan Batshuayi ve maçın ardından ağrı hisseden Rosier Lizbon deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Michy Batshuayi ile birlikte Valentin Rosier’in sağlık durumlarına ilişkin açıklama metni yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynadığı müsabaka sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde MR görüntülemeleri yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Michy Batshuayi’nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama, Valentin Rosier’in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımzıın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Her iki futbolcunun Sporting deplasmanında oynayamayacağı öğrenildi. Ayrıca Beşiktaş’ın Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic de Lizbon’a götürülmeyecek.