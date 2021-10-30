Liverpool Beraberliğe Razı Oldu

Sezona fırtına gibi başlayan İngiliz devi Liverpool, Premier Lig’in 10. haftasında Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geldi. Liverpool ilk yarıya oldukça hızlı başladı. 4 ve 24. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Liverpool, rakibinin gollerine engel olamadı. 41. dakikada farkı 1’e indiren Brighton, ikinci yarıda beraberlik golünü aradı. 65. Liverpool ağlarını bir kez daha havalandıran Brighton, maçtan beraberlikle ayrılmasını bildi.

Geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntılı bir sezon geçiren ve şampiyonluk hedefinden çok uzak bir şekilde sezonu 3. tamamlayan Liverpool, bu sezona oldukça iyi başladı. İlk 9 hafta boyunca hiç maç kaybetmeyen Liverpool, 10 hafta karşılaşması olan Brighton karşısına da mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Maçın hemen başında, henüz dakikalar 4’ü gösterirken golü bulan Liverpool, 24. dakikada rakip ağları bir kez daha havalandırdı ve farkı 2’ye çıkardı. Ancak skoru koruyamayan Liverpool, evinde oynadığı maçta 1 puana razı oldu.

Liverpool, Brighton’ı ağırladığı 10. hafta mücadelesinde 4. dakikada Jordan Henderson ve 24. dakikada Sadio Mane’nin golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Konuk ekip, 41. dakikada Enock Mwepu ve 65. dakikada Leandro Trossard’ın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve taraflar 2-2’lik sonuçla birer puana razı oldu. Ligde Liverpool 22, Brighton 16 puana ulaştı.