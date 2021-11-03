Lewandowski rekor kırdı! Bayern Münih, Benfica Engelini Rahat Geçti

Bayern Münih konuk ettiği Benfica’yı 5-2 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi. “Hat-trick” yapan Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta aşan oyuncu rekorunu kırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nin E grubunda dördüncü hafta maçında Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya geldi.

Günün öne çıkan E Grubu maçlarında, Bayern Münih konuk ettiği Benfica’yı 5-2 yenerek 4’te 4 yaptı. Ev sahibi ekibin gollerini 26’ncı, 61’inci ve 84’üncü dakikalarda Robert Lewandowski, 32’nci dakikada Serge Gnabry ve 49’uncu dakikada Leroy Sane attı. Konuk takımın golleri ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Darwin Nunez’den geldi.

Şampiyonlar Ligi’nde 81. golüne imza atan ve maçta bir penaltı atışından da yararlanamayan Lewandowski, turnuvada 80 gol barajını en az maçta (100) aşan oyuncu rekorunu kırdı. Polonyalı santrfor, Şampiyonlar Ligi’nde 100. maçında ağları sarsan Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ve Toni Kroos’tan sonra 6. oyuncu unvanını da elde etti.