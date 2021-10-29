Levante, Atletico Madrid’i elinden kaçırdı

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Levante ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Levante’nin gollerini 37. ve 90. dakikalarda penaltıdan Enis Bardhi kaydetti.
Atletico Madrid’in gollerini Antoine Griezmann ve Matheus Cunha kaydetti.
Ev sahibi ekipte Rober Pier maç bittikten sonra kırmızı kart gördü.
İki takım arasında oynanan son maçı Levante 2-0 kazanmıştı.
La Liga’da Levante son maçında Sevilla’ya 5-3 mağlup olmuştu. Atletico Madrid ise Real Sociedad ile 2-2 berabere kalmıştı.
La Liga’da 11 maç sonunda Levante’nin 6, Atletico Madrid’in 19 puanı bulunuyor.
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