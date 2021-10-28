Levante Atletico Madrid maçı canlı izle şifresiz Spor Smart

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Levante ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Levante Atletico Madrid maçı canlı izle. Saat 22:30’da başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Levante Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 11. haftasında Levante ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izleyebileceğiniz link haberimizde. Levante Atletico Madrid maçı saat 22:30’da başladı ve D-Smart platformunda Spor Smart kanalından ve S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Levante 2-0 kazanmıştı.

La Liga’da Levante son maçında Sevilla’ya 5-3 mağlup oldu. Atletico Madrid ise Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı.

La Liga’da 10 maç sonunda Levante’nin 5, Atletico Madrid’in 18 puanı bulunuyor.

Levante Atletico Madrid maçı bahis oranları kaç?

1: 5.00

0: 3.35

2: 1.36

Levante Atletico Madrid maçı canlı izle

Levante Atletico Madrid maçını canlı izleyebileceğiniz link.