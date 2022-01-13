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Lefter Küçükandonyadis vefatının 10. yılında anılıyor

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

22 Aralık 1925’te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında forma giydi. Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, “Ver Lefter’e, yaz deftere” sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Lefter Küçükandonyadis, seninledir kalplerimiz.

Ordinaryüsümüzü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/0udPsHzM9F

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2022

Fiorentina ve Nice’de de forma giydi

Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya’nın Fiorentina ve Fransa’nın Nice takımlarında da oynarken, 1 sene de Johannesburg’da antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu’da teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 2012’de İstanbul’da 86 yaşında hayatını kaybetti.

2018-2019 sezonuna adı verildi

Lefter Küçükandonyadis’in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019’u “Lefter Küçükandonyadis Sezonu” adıyla oynattı.

Lig tarihinin ilk penaltı golünü attı

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe’nin Beykoz’u 15 Mart 1959’da 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli oyuncu Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

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