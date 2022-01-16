Lark Davis: Yatırım Yaptığım 6 DeFi Platformu

Kripto para piyasası hafta sonunda durgun bir görüntü çizerken Bitcoin (BTC) fiyatı 43 bin doların üzerinde seyrediyor. BTC son bir haftada 3,9 değer kazanmasına rağmen AAVE, PancakeSwap ve Curve (CRV) gibi bazı merkeziyetsiz finans (DeFi) altcoinleri haftayı %15’e yakın değer kazançları ile kapatıyor. Gerçekleştirdiği başarını kripto para değerlendirmeleriyle çok sayıda yatırımcı tarafından takip edilen Lark Davis yüklü çok yatırım yaptığı DeFi’leri açıkladı. Listede Ethereum (ETH) dışında bulunan birinci katman blok zincir ekosistemlerinden farklı DeFi’ler de bulunuyor.

RAMP Büyümeye Devam Ediyor

Binance Smart Chain (BSC) üzerinde inşa edilen bir DeFi olan RAMP aynı zamanda Polygon (MATIC), Ethereum ve son olarak Avalanche (AVAX) ekosistemlerinde de faaliyet göstermeye başladı. RAMP token şu anda sadece Binance ve PancakeSwap üzerinden satışa sunuluyor. Token, piyasa değerlerine göre oluşan sıralamada 599. sırada. Piyasa değeri 61 milyon dolar.

Platform üzerinden kripto para kredileri, yield farming ve diğer blok zincir finansal işlemlerini yürütmek mümkün. Platformun resmi sitesine göre yakında Solana (SOL) ve Polkadot (DOT) destekleri de gelecek.

Tokemak (TOKE)

Ethereum ekosisteminde faaliyet gösteren TOKE, Ethereum ve USD Coin (USDC) stake etmek isteyen yatırımcılara sunduğu avantajlı tekliflerle ön plana çıkmaya çalışıyor. Ethereum’da faaliyet gösteren DeFi’ler arasında TVL miktarına göre 21. sırada bulunan platformda şu ana kadar 1,1 milyar dolar değerinde kripto para kilitlendi. TOKE, bağlı bulunduğu Uniswap V2 ve SushiSwap’ın yanında Gate.io ve BKEx gibi merkezi kripto para borsalarında da listeleniyor.

Curve (CRV) DeFi Alanında Hakimiyet Kurdu

Ethereum ekosisteminde başlatılan Curve şu anda Polygon, Harmony (ONE), Fantom (FTM), Avalanche ve Arbitrum gibi blok zincir ağlarında da faaliyet gösteriyor. DeFi’lerde görmeye alıştığımız çok sayıda işleme izin veren paltformun yerel tokenı CRV son bir yılda beş kat değer kazanmayı başardı. Ethereum’da kilitli tutulan varlıkların büyük bir bölümü bu platformda tutuluyor. DeFiLama’ya göre Curve’ün TVL miktarı 20 milyarın üzerine çıktı. Platformda aynı zamanda diğer blok zincir ağlarında tutulan varlıklar da bulunuyor.

Injective Protocol (INJ)

Lark Davis’in DeFi listesinde bulunan bir diğer token INJ. Çok sayıda blok zincir ağına bağlı bir şekilde Binance Smart Chain üzerinde faaliyet gösteren Injective Protocol, Cosmos (ATOM), Avalanche, Terra (LUNA) ve Klaytn gibi önemli blok zincirlerine bağlanmış bulunuyor. Özellikle son dönemde popülerlikleri artan Cosmos ve Terra, DeFi’ler için 2022 yılında en önemli platformlar arasında yer alacak gibi görünüyor. Yatırımcıları aynı zamanda bu platformlarda başlatılan DeFi’lere de ilgi duyuyor.

Wonderland (TIME)

Avalanche ekosisteminde faaliyet gösteren Wonderland son haftalardaki başarılı performansının ardından en çok yatırım alan ilk yüz altcoin arasına girmeyi başardı. AVAX’ın hızlı yükselişinin ardından yatırımcılar bu ucuz ve hızlı blok zincir ekosisteminde faaliyet gösteren platformları büyüteç altına aldı. Davis’in de yatırım yaptığı TIME şu anda sadece Gatie.io ve Avalanche ekosisteminin en popüler DeFi’si Joe Trader’da satışa sunuluyor. TIMA buna rağmen çıktığı günden bu yana yaklaşık üç kat değer kazanmayı başardı. TIME, CoinGecko’da en çok aratılan 30 altcoin listesinde üst sıralarda yer alıyor.

En Popüler AVAX DeFi Platformu: Trader Joe

Davis’in Avalanche ekosisteminde bulunan ikinci tercihi JOE oldu. Trader Joe geliştiricileri kısa süre önce 2022 yol haritalarını yayınladılar. Buna göre önümüzdeki dönemde platformda oldukça önemli gelişmeler yaşanacak. Platform ayrıca en çok takip edilen beş Avalanche projesi arasında yer alıyor. 2022’de ilk olarak Rocket Joe eklentisi hizmete açılacak. Bu eklenti ile borç alma-verme, takas, farming ve yeni projeler için launch hizmeti getirilmesi planlanıyor.