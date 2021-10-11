Fransa Milli Takımı’nın yıldız forveti Kylian Mbappe kupa üstüne kupa kazanmaya devam ediyor. Paris Saint-Germain forması giyen 22 yaşındaki oyuncu kariyerinin 14. kupasını kaldırmayı başardı.

Fransa’nın İspanya’yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek şampiyon olduğu Uluslar Ligi finalinde takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Kamerun asıllı süperstar böylece kariyerine yeni bir başarı halkası daha ekledi.

Biri Monaco forması, üçü PSG ile olmak üzere 4 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu bulunan Kylian Mbappe, Paris Saint Germain ile 3 kez de Fransa Kupası’nı kazanmayı başardı. 3 Fransa Süper Kupası, 2 de Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Mbappe, henüz 19 yaşındayken Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Son olarak Fransa ile UEFA Uluslar Ligi’nde zafere uzanan Kylian Mbappe böylece kariyerinin 14. kupasını aldı.

Başarılı performansıyla birçok takımı peşinden koşturan 22 yaşındaki yıldız futbolcu ile Real Madrid’in yakından ilgilendiği biliniyor. Transfer piyasasının gözdeleri arasında yer alan Kylian Mbappe’nin PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona eriyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Real Madrid’in Mbappe konusundaki tavrını ‘saygısızlık’ olarak niteleyen Fransız kulübünün menajeri Leonardo, “İnkar ediyorlar ancak Mbappe’yi bonservissiz almaya çalışmak için uğraşıyorlar. Sürekli Mbappe ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. Yöneticileri, teknik direktörleri, oyuncuları. Herkes Mbappe ile ilgili konuşuyor. Real Madrid’in yaptığı saygısızlık ve bunun bir cezası olmalı” diye konuşmuştu.