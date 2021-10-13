Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, kendi kurallarını koymaya başladı. Son olarak soyunma odalarına futbolcular hariç kimsenin girmesini istemeyen Kuntz bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Türkiye Milli Takımının kötü gidişine son vermesi adına göreve getirilen Kuntz, kendi yöntemlerini uygulamaya başladı. Göreve geldiğinden bu yana 2 maça çıkan ve bu maçlarda hiç mağlup olmayan Kunz, 1 galibiyet ve 1 de galibiyet alarak 4 puan topladı. 2022 Dünya Kupasına gitme umutlarını deva ettiren milliler için artık geri kalan tüm maçları kazanmak tek hedef.

Hamit Altıntop Kunt’un Kararına Uydu

Milli takımlarda daha disiplinli bir yönetim sergilemeyi hedefleyen Kuntz, soyunma odalarının futbolculara özel olduğunu düşünüyor. Bu düşüncesini, “Soyunma odaları bizim mahremimiz ve öyle kalmasını istiyorum.” sözleriyle dile getirdi. Kuntz’a yakınlığı ile bilinen eski milli futbolcumuz ve yeni Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulun Üyesi Hamit Altıntop’da bu karara uydu.

Kuntz’un soyunma odası kararı Letonya maçında uygulanmaya başlandı. Ne maçtan önce, ne devre arasında ne de maç sonunda kimse soyunma odalarına inmedi. Tebrik veya motivasyon her ne sebeple olursa olsun soyunma odalarına girilmesinin yasaklanmasının ardından, Maçı izleyen yöneticilerden Hamit Altıntop dahi eski bir milli takım futbolcusu olmasına karşın soyunma odalarına girmedi.