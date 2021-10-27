Kulüplerin Gelirleri Oldukça Düştü

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüplerin genel sıkıntılarıyla alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Özellikle yayın gelirlerinden dem vuran Ağaoğlu, sistemsel sıkıntılar yaşandığını ve gelirlerinin çok düştüğünü açıkladı. Anadolu kulüplerine de gelir dağılımında adaletsiz davranıldığını söyleyen Ağaoğlu, bu kulüplerin gelirlerinin da artırılması gerektiğini savundu.

”Süper Lig’in Finansal Z Raporu” konulu özel oturumda konuşan Ağaoğlu, ”Kulüp olarak gelirlerimizin yüzde 70, yüzde 80’i azalmış durumda” dedi.

Ahmet Ağaoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar:

”Kulüplerimizin borçlarının yeniden yapılandırılması gerekiyor.”

”Naklen yayın gelirlerindeki daralmanın en büyük zararını Anadolu kulüpleri gördü. Anadolu kulüplerini dört büyüklerle rekabet edebilecek düzeye taşımadıktan sonra Türk futbolunun gelişmesi mümkün değil.”

”Spor endüstirisinin şımarık çocuğu olmak istemiyoruz, vergi borçlarımızı ödeyeceğiz.”

”Yeni yayın ihalesinde farklı paketlerden gelir kalemleri oluşturmaya çalışıyoruz.”

”MHK konusunda Kulüpler Birliği olarak tek şikayetimiz sistemle ilgili”