Kralbozguncu Wolfsburg Salzburg maçı canlı izle justin tv jestyayın Exxen Spor Tv canlı maç izle şifresiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu G Grubu’nda Wolfsburg ile Salzburg karşı karşıya geliyor. Saat 20:45’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Wolfsburg – Salzburg maçı canlı izle jestyayın idman tv netspor selçuk sports hd kaçak bedava donmadan kesintisiz canlı maç izle

Wolfsburg – Salzburg maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nda Alman ekibi Wolfsburg evinde Avusturya temsilcisi Salzburg’u ağırlıyor. Wolfsburg ile Salzburg arasında oynanan karşılaşma saat 20:45’te başladı. Volkswagen Arena’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynaan son maçı Salzburg 3-1 kazanmıştı.

Grupta Salzburg’un 7, Wolfsburg’un 2 puanı bulunuyor.

Wolfsburg Salzburg maçı iddaa oranları

1: 2.03

0: 2.95

2: 2.55

Avrupa kupalarında oynadığı son iki iç saha maçını kazanamayan Wolfsburg (1B 1M; ön elemeler hariç), kulüp tarihinde üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı.

Avrupa arenasında çıktığı son 18 deplasman maçında da gol yiyen Salzburg (toplam 38 gol), en son Aralık 2017’de 0-0 biten Marsilya karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi.

Avrupa kupalarında oynadığı son dokuz iç saha maçının sadece birini kaybeden Wolfsburg (6G 2B), Aralık 2009’da 3-1 mağlup olduğu Manchester United karşılaşmasından bu yana çıktığı altı maçta yenilgi yüzü görmedi.

RB Salzburg, Rapid Wien’den (1982) bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üç galibiyet alan ilk Avusturya takımı olmak istiyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya sürdüğü ilk 11’ler en düşük yaş ortalamasına sahip takım RB Salzburg (22 yaş 351 gün).

2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla duran top golü bulan takım RB Salzburg (5). Bu şekilde RB Salzburg ve Wolsburg’dan (3) daha fazla gol yiyen sadece iki ekip var: Malmö FF (5) ve RB Leipzig (4).