Kralbozguncu Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izle kaçak Exxen CBC Sport Kesintisiz canlı maç izle linki

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı canlı izle

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İki takım arasındaki son maçı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray gruptaki ilk maçında Lazio’yu 1-0 mağlup etti. İkinci maçında Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray – Lokomotiv Moskova canlı maç izle

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında ön elemeler hariç Lokomotiv Moskova’dan (3) daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Dinamo Bükreş (4).

Lokomotiv Moskova’nın Avrupa kupaları tarihinde Galatasaray’dan (3) daha fazla mağlup olduğu sadece iki rakibi bulunuyor: Juventus & Atletico Madrid (4).

Avrupa kupalarında Sovyetler Birliği/Rusya takımlarına rakip olduğu 11 maçın üçünü kazanan Galatasaray (2B 6M), bu galibiyetlerin tamamını Lokomotiv Moskova karşısında aldı.

Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki üç grup maçından 7 puan çıkaran Galatasaray (2G 1B), bugüne kadar bu aşamalardaki ilk dört karşılaşmasının ardından en fazla 10 puan toplayabildi (2009/10 Avrupa Ligi).

Evinde oynadığı son iki Avrupa kupası maçını kazanan Galatasaray, Ağustos 2009’dan bu yana ilk kez üst üste üç galibiyet almak istiyor.

Deplasmanda oynadığı son 11 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Lokomotiv Moskova (2B 8M), bu karşılaşmaların yedisinde gol atamadı.

Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçta da gol yemeyen Galatasaray, kulüp tarihindeki en uzun gole kapama serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

Avrupa kupalarındaki son 14 maçını kazanamayan Lokomotiv Moskova (4B 10M), kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

Kerem Aktürkoğlu, 2015/16’dan (Lukas Podolski vs Benfica) bu yana bir Avrupa kupası sezonunda aynı rakibinin filelerini hem iç saha hem de deplasmanda havalandıran ilk Galatasaray oyuncusu olmak istiyor.

Bu sezon Lokomotiv Moskova’nın en golcü oyuncusu olan Fedor Smolov (7), Şubat 2017’den (Krasnodar formasıyla Fenerbahçe karşısında) bu yana Avrupa kupalarında gol sevinci yaşayamıyor.