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Şampiyonlar Liginde aldığı ağır mağlubiyet sonrası ligde zor bir maça çıkacak olan Beşiktaş, Vodafone Park’ta lider Trabzonspor ile galibiyet mücadelesi verecek.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligindeki dördüncü maçına Sporting Lizbon deplasmanında çıkan Beşiktaş, eksiklerle gittiği Portekiz’den 4-0’lık mağlubiyetle döndü. Sporting karşısında etkisiz bir görüntü veren Sergen Yalçın’ın takımı, 4 maç sonunda puansız kalırken, Avrupa defterini bu sezon erken kapatacak gibi görünüyor. Ligde ise son maçında Hatayspor karşısında 1-0 kaybeden Kara Kartallar, bu haftaki rakibi olan Trabzonspor’un 7 puan gerisinde dördüncü sırada kendine yer buluyor. Deplasmanlardaki kötü gidişe rağmen ligde oynadığı maçlarda iç sahada bu sezon yenilgi almayan Siyah-Beyazlılar, tek puan kaybını da 3-0’dan 3-3’e gelen Adana Demirspor maçında yapmıştı. Son Galatasaray maçında 2 golle derbiyi kazandıran Cyle Larin, bu maçta da Beşiktaş’ın en güvendiği isimlerden olacak.

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Sezona Konferans Ligindeki zorlu maçlarla başlayan Trabzonspor, Molde’yi eledikten sonra Play-Off’ta Roma’ya elenmiş ve bu sezon sadece ligde ve kupada devam etmek durumunda kalmıştı. Abdullah Avcı yönetiminde ikinci sezonuna başlayan Bordo-Mavililer, geride kalan 11 haftada topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi olan Hatayspor’un 4 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, bu maçı kaybetse bile bu haftanın sonunda liderlik koltuğunda oturmaya devam edecek. Rakibinin Şampiyonlar Ligindeki en uzak deplasmanından döndüğü hafta sonunda İstanbul’a gidecek olan Trabzonspor, buradan bir galibiyet çıkartıp, rakipleri ile puan farkını daha da açmak isteyecektir. Trabzonspor’un bu sezon en formda ismi olan ve geçen hafta Rizespor maçıyla tekrar sahalara dönen Bakasetas, bu maçta da takımına skor katkısı vermeye çalışacaktır.

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Trabzonspor ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği son 10 maçın 9’u MS 2,5 Gol Üst skorla biterken, geçen sezon ligde oynana karşılaşmalarda deplasman takımları galip gelmişti.

Son yıllarda Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan maçlar oldukça heyecanlı geçiyor. Bu hafta da iki takım için kritik bir maç oynanacak. Trabzonspor ligin tek namağlup takımı ve özellikle deplasmanda çok akıllı oynayarak puanlar aldılar. Bu maçta Gervinho, Bruno Peres ve Edgar Ie’den faydalanamayacak olsalar da galibiyeti getirebilecek oyuncuları var. Beşiktaş’ta ise Sporting maçı öncesi Avrupa defteri zaten kapanmıştı. Sakatlığı geçen bazı as oyuncularını sahaya sürmeyen Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor maçını çok önemsiyor. Savunmaların kolay geçileceği maçta iki takımın da kolaylıkla gol bulmasını bekliyorum.