Kralbozguncu Antwerp Fenerbahçe maçı canlı izle kaçak Exxen FB Antwerp CANLI İZLE Justin Tv Taraftarium24

Kralbozguncu Antwerp Fenerbahçe maçı canlı izle kaçak Exxen CBC Sport Kesintisiz canlı maç izle linki. UEFA Avrupa Ligi 2021-22 sezonu D Grubu’nda Antwerp ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Exxen Donmadan Kesintisiz HD Canlı Maç İzle Exxen TV Taraftarium24 Kralbozguncu Antwerp Fenerbahçe maçını canlı izle bedava.

Antwerp Fenerbahçe maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu’nda Galatasaray evinde Rusya temsilc isi Lokomotiv Moskova’yı ağırlıyor. Antwerp ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. Türk Telekom Stadı’ndaki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasındaki son maçı 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Fenerbahçe gruptaki ilk maçında E. Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. İkinci maçında ise evinde Olympiakos’a 3-0 mağlup oldu. Antwerp ilk maçında Olympiakos’a 2-1, ikinci maçında ise E. Frankfurt’a 1-0 yenildi.

Antwerp Fenerbahçe Exxen canlı maç izle

Antwerp bu karşılaşmadan önce Türk takımlarını konuk ettiği tek maçta Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu (1967’de Fuar Şehirleri Kupası).

Fenerbahçe, 2008/09 Şampiyonlar Ligi sezonundan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası grubundaki ilk üç maçından galibiyet çıkaramadı.

Avrupa kupalarında oynadığı son sekiz iç saha maçında sırasıyla birer galibiyet ve yenilgi alan Antwerp, son karşılaşmada Eintracht Frankfurt’a 1-0 mağlup oldu.

Deplasmanda oynadığı son altı Avrupa Ligi maçını kazanamayan Fenerbahçe (2B 4M; ön elemeler hariç), son dış saha galibiyetini 2016/17 gruplarında Feyenoord karşısında aldı.

Avrupa Ligi’nde oynadığı son dört maçı kazanamayan Antwerp (1B 3M), daha önceki beş karşılaşmanın dördünden galip ayrılmıştı (1M).

Avrupa kupaları gruplarında oynadığı son beş maçı kazanamayan Fenerbahçe (3B 2M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2008-2009 arasında yaşadı (7 maç).

Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en fazla gol beklentisi yakalayan takım Fenerbahçe (8.8 xG). Bu değere karşılık sadece üç gol kaydedebilen sarı-lacivertliler, bu alandaki en yüksek negatif farkın sahibi (-5.8).

Antwerp santrforu Mbwana Samatta, 2012/13’ten (Gladbach formasıyla Luuk de Jong) bu yana Avrupa kupası gruplarında Fenerbahçe filelerini hem iç saha hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu olmak istiyor.

Fenerbahçe forveti Enner Valencia, 2021/22 Avrupa Ligi gruplarının ilk üç karşılaşmasının ardından rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu konumunda (25).

Antwerp karşısında görev yaptığı son maçta iki gol atan Enner Valencia, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde duble yapan ilk Ekvadorlu oyuncu