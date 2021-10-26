Köşe yazarları Beşiktaş – Galatasaray derbisini değerlendirdi

Süper Lig’in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek sahasında kritik bir 3 puan aldı. Fanatik yazarları Beşiktaş – Galatasaray maçını köşelerine taşıdılar. İşte Beşiktaş – Galatasaray maçının yazar değerlendirmeleri…

MUSLERA VERDİ! ERSİN ALDI (ALİ ECE)

12. dakikada Beşiktaş %77’lik bir topa sahip olma oranı yakalamıştı. Ancak bir kez daha başta Batshuayi olmak üzere oyuncular son vuruşlarda basit ve etkili vuruşlar yerine jenerik gol vuruşları deneyince Beşiktaş pozisyon zenginliğinin karşılığını gol olarak hanesine yazdıramadı. Aksine ilk gol hem de jeneriklere geçecek kadar etkileyici bir Cicaldau vuruşu sonucu Galatasaray’dan geldi. 5 dakika sonrasında Muslera’nın hava topundaki büyük hatası sonucu Larin skoru 1-1’e getirdi. Beşiktaş 11’inde kanatta görev alanlar arasında kâğıt üzerinde ofansif yeteneği en kısıtlı gözüken Umut Meraş sade ama efektif bir ortayla golün mimarı oldu.

Futbolda bazen en iyi vuruş en sade olanıdır ve gol yollarında en iyi vuruş gol olsa jenerikleri süsleyecek olan değil de gösterişsiz ve sade de olsa golle sonuçlanan vuruştur. Lewandowski gibi istikrarlı olarak fol at, elbet birkaçı jeneriklere geçer zaten! Galatasaray’da da aynı hatayı Halil yapıyor. Oyuna girdikten sonra pozisyon oluşturma konusunda çok etkili olsa da Halil de hep jeneriklere geçecek gol vuruşları denedikçe golü bulamıyor.

Halbuki özellikle bizim derbilerde gol pozisyonu zaten zor oluşuyor. Bazen en sade ancak akıllı tercihle golü bulabiliyorsunuz. Misal Pjanic gerçek bir korner ustası, topu istediği yere atabiliyor. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golde de Necip usta işi Pjanic kornerinde çok iyi aşırdı, Larin boş kaleye tamamladı. Beşiktaş maçın başında ve skoru 1-0’dan 2-1’e getirene kadar iyi oynadı, 2-1’den sonra ise iyi mücadele etti.

Deli derdiniz!

Tabii galibiyeti koruyan kurtardığı penaltıyla kaleci Ersin oldu. Ersin ilk kaleye geçtikten iki yıl geçmeden bir Galatasaray derbisinde Muslera’dan daha iyi oynayıp galibiyeti getirecek deseydim, deli derdiniz! O yüzden Lyon’un ve başka Fransa Ligue 1 takımının istemesine şaşırmayın artık! İleride tam gelişene kadar hatalar da yapabilir, Sergen Yalçın’ın yaptığı gibi sabırla güvenmeye devam etmek gerek.

BEŞİKTAŞ STANDARDI (MEHMET DEMİRKOL)

Terim’in Lokomotif maçının başlangıç kadrosunu kullanmasını bekliyordum. Final kadrosunu kullandı. Bu ön alan baskısıyla başlayacak Beşiktaş’ı karşılamak açısından karışık bir durum yarattı. Lokomotif’e isabetli şut çektirmeyen merkezde hiç açık vermeyen oyun olmadı. Beşiktaş sıklıkla sızma yaptı. Bütün sahayı kullanmak istediler. Beşiktaş’ı geri koşturmak… Hatta maçın başında rakibi karşılarken 4-5 kişiyle rakip alana geçtiler. Ama Beşiktaş orta sahası sabırla Pjanic’in sürekli dolaşıp boşa çıkmasıyla bunu aştı. Ghezzal ve Rosier tandemine topu geçirdikleri her seferde de pozisyon buldular. Batshuayi pres gücü seviyesinde bir bitiricilikte değildi.

Muslera çok kötüydü

Peki bunun karşılığında Galatasaray ne aldı derseniz? Penaltıya kadar rakip ceza sahası içinde 6 kez topla buluşma ve 0.2xG (gol beklentisi). Cica’nın şahane şutu bunu saklayamadı. Bunu ancak Muslera’ın ekstra performansı saklayabilirdi. Beşiktaş beklerini tam anlamıyla çıkarıp oyunu genişlettiği oyunda Uruguaylı da çok kötüydü. 2 golde de büyük hata yaptı diyebiliriz. Hem kenardan hem merkezden rakibe şanslar verdiler.

Bitiricilik sıkıntısı

Yani Terim’in Avrupa’da şahane işleyen sistemi aynı şekilde çalışmadı. Üstüne bir de penaltı kaçtı. Beşiktaş’ın standart oyununu son 10 dakika dışında sergilediğini söyleyebiliriz. Yine Sporting maçında olduğu gibi bir bitiricilik sıkıntısı vardı. Ama bunu oyuncu değiştirerek çözmek mümkün değil. Çünkü o kaçıranlar olmadan rakip savunmayı böyle açmak mümkün olmaz.

KARŞILIĞI EN FAZLA 1 PUANDO (ERMAN ÖZGÜR)

Beşiktaş Cicaldao’nun Pjanic’e yaptığı baskıya rağmen bu oyuncunun organizasyonları ile topa sahip olduğu ilk yarıda Galatasaray ceza sahasına kolay girdi. Batshuayi ve Teixeira’nın final yapma konusunda kötü oynayışları Beşiktaş’ın etkili oyunu golle süslemesinin önüne geçti. Galatasaray ilk bölümdeki baskının bittiğini Cicaldao’nun attığı şık golle ilan etmesine rağmen Umut Meraş’ın kestiği top ve ön direkte Larin’in Muslera hatasında golü atması ile attığı golün avantajını çabuk kaybetti.

Oyun genişledi

Maçın ikinci yarısı yine Beşiktaş’ın topa hakim olduğu, yine Diagne’nin topu önde tutamadığı, Beşiktaş’ın pozisyon üretme konusunda zorlandığı bir hikaye ile başladı. Skorun dengesi galibiyet için Galatasaray’ı cesaretlendirdiği anda Fatih Terim oyuna Babel ve Halil’le müdahale etti. Fakat golü bulan Ghezzal kornerinde Necip asisti ile Larin’le yine Beşiktaş oldu. Bu gol ile genişleyen oyun, bulunan boş alanlar ve iki takımın da gol araması maçın biraz daha derbi heyecanına kavuşmasına yetti.

Çok değerliydi

Bu git-gelli oyunda Fatih Terim hamleleri devam ederken Galatasaray aradığı fırsatı Vida’nın elinde bulmasına rağmen Ersin, Mostafa Mohamed’in penaltısını kurtararak maçın en değerli kurtarışına imza attı. Sonuçta maçın kaderini sezona iyi başlayamayan iki isim, hücum hattında bu sezon belki de ilk kez iyi oynayan Larin ve kurtardığı penaltı ile Ersin belirledi. Galatasaray tarafında ise bu oyunun karşılığı en fazla 1 puandı, o da Beşiktaş formsuz olmasına rağmen kazanılamadı.

GOL ÖNCESİ FAUL VAR (DENİZ ÇOBAN)

Dakika 11: Galatasaray hızlı hücumunda güzel bir avantaj oynattı ama avantaj sonrası Umut Meraş’a, Halil’e yaptığı kontrolsüz müdahaleden dolayı sarı kart göstermeliydi.

Dakika 14: Teixeira’nın eli Taylan’ın yüzüne geldi. Etkisi düşük bir müdahaleydi. karta gerek yoktu.

Dakika 28: Teixeira, Galatasaray ceza sahası içinde yerde kaldı. Marcao’nun rakibine penaltıyı gerektirecek bir hamlesi yoktu. Öncesinde kalkan ofsayt bayrağı yanlıştı.

Dakika 45+2: Teixeira topla ilerlerken dengesini kaybedip düşüyor. Düşerken dirseği kerem’in yüzüne geliyor. Sınırda bir müdahale. Ben bu pozisyonda Teixeira’ya sarı kart çıkması gerektiği fikrindeyim.

Dakika 53: Batshuayi, Yedlin’le mücadelesinde penaltı bekledi. Hakemin devam kararı doğruydu.

Dakika 58: Bu kez Larin yerde kaldı ve penaltı bekledi. Marcao’nun Larin’e bir müdahalesi yok, devam kararı Doğru.

Dakika 62: Beşiktaş hücumunda top kornere çıkmak üzereyken, ceza sahası içinde hakemin göremeyeceği alanda, Nelsson ile Batshuayi arasındaki mücadelede Batshuayi, Nelsson’u itiyor. Galatasaary lehine faul kararı verilmeliydi. Hakem göremediği devamında kornerden gol oldu. oyun durup tekrar başladığı için Var, bu pozisyona karışamazdı.

Dakika 79: Hakemin Galatasaray lehine verdiği penaltı kararı doğruydu. Vida, elini destek olarak yere koymuyor, başının gerisinde topun geçmesini önlemek için uzatıyordu. Sarı kart da görmeliydi.

Dakika 81: Galatasaray’ın kullandığı penaltı atışı sırasında her iki takım oyuncularından da ceza sahasına girenler vardı. atış tekrar edilmeliydi.

SERGEN YALÇIN “KAZANIRIM TABİİ” (OĞUZ DİZER)

Galatasaray‘ın 2015’ten günümüze dek süren, Beşiktaş deplasmanları hüzün serisi; acaba bitecek miydi? Muhammed’in 81’de kaçırdığı penaltı sonrası ‘bu gece de, seriye muvafık tecelli olacak sanki’ diye düşündüm. Sergen Yalçın emekli ahpabına demiyor mu zaten ‘kazanırım tabii!’.

Bu kalibre olmamalı

İlk 45’te konuk, Beşiktaş ceza alanında pek gözükmese de, Cicaldau’nun şık vuruşuyla 1-0 öne geçti fakat korumayı beceremedi… Sadece 4 dakika sonra Larin‘in kale alanında rahat kafa vuruşu ve 1-1. Şimdi pozisyona bakalım; Nelsson Larin’in ön, Marcao ise arka uzağında! Muslera da dümen arızası yaşayan zeplin gibi kontrolsüz havada! Bu kalibrede bir profesyonel yapı, bu tür arızalar yapmamalı di mi? Ama yapıldı ve ceza Galatasaray‘a kesildi.

Ersin mühürledi

Necip Uysal 64’te kafasıyla aşırttı, gecenin skoreri Larin attığı golle ‘eeeey Sarı-Kırmızılı Aslanlar, siz bu gece de buradan, boynu bükük ayrılacaksınız’ dedi. Kaleci Ersin de kurtardığı penaltıyla 3 puanı mühürledi. Beşiktaş kazandı çünkü Sergen Yalçın, rakibini ve hocasını ciddiye alıp hafta boyunca sıkı çalıştı. E Sergen bu, çalışırsa kazanır tabii… Tebrikler.

HAK ETTİLER KAZANDILAR (TUNÇ KAYACI)

Beklediğimiz gibi bir ilk yarı izledik. Bastıran Beşiktaş karşısında önde baskı yaparak bunu kırmaya çalışan Galatasaray vardı sahada. Ancak iki takım da çok koşmalarına rağmen çok pas hatası yaparak, enerjilerini boşa harcama konusunda hovardaydılar. Sergen Yalçın, rakibin iki bekinin zaafını bilerek kanatları kullanmaya çalıştı. Ama orta alandan gelen destekle Galatasaray bu bölgede daha az sorun yaşadı diyebilirim. Özellikle geriden oyun kurma konusunda iki ekip de yetersizdi.

Yan top zaafı…

1-1 biten bu yarıda yenen gollerde iki kalecinin de hatası vardı bana göre. Ersin o mesafeden gelen topu çelebilirdi en azından. Muslera ise tecrübesine yakışmayan şekilde boşa çıktı ve topu ağlarında gördü. İkinci yarıda benzer görüntüler izledik. İkinci golde Beşiktaş Sporting’den yediği golün benzerini atarken, Galatasaray savunması adına iki golün yan ortalardan olması bir zaaftı. İlginçtir; yenik duruma düşen Galatasaray’ın rakibini orta alan faulleriyle durdurma çabasıydı. Oysa organize atakların hiçbirini göremedik gol pozisyonu açısından.

Şansı kullanamadı

Dün şunu gördük ki, çok koşmak zaten olması gereken ama buna futbol aklını ve kaliteyi katamazsanız, kazanamazsınız. Böyle maçlar kazanmak ancak bireysel yeteneklere ya da rakibin yapacağı hataya kalır. Nitekim bu hata da Vida’dan geldi ve penaltı Galatasaray’ın imdadına yetişse de Ersin, Mohamed’e geçit vermedi. Belki bu maç berabere bitebilirdi ama oyun olarak hak eden taraf kazandı. Galatasaray için bu oyunla en iyi sonuç beraberlik olurdu, o şansı yakaladılar ama kullanamadılar.

LARİN DERBİ İLE DÖNDÜ (ORHAN YILDIRIM)

Beşiktaş’ın geçen sezonu çifte kupa ile bitirmesinde büyük payı olan Kanadalı, zor günler geçirdi. Sakatlığı sonrası beklentilere cevap veremedi. Dün gece çok istekli olan Larin, Kartal’ın geri düştüğü maçta yıldızlaştı. Attığı iki gol ile galibiyeti getiren isim oldu. Penaltıyı kaçıran Cim Bom, geldiği gibi eli boş döndü.

Güzel olan gollerdi

Derbinin ilk yarısında iki takım da futbol adına ortaya fazla bir şey koyamadı. Kartal, savunmasını öne çıkarıp orta alan üstünlüğünü ele geçirdi. Galatasaray daha çok uzun paslar ile kontra denedi. Final vuruşlarında yaşanan etkisizlik, skoru dengede tuttu. Mücadele ritmi yüksek olsa da, pozisyon yaşanmadı. Pjanic’in serbest atıştan gelen ortası üst direğe takıldı. Cim Bom, 35’te öne geçti: 0-1. Cicaldau ile golü bulup üstüne yattı! Beşiktaş bunu affetmedi. 39’da Umut’un ortasına yükselen Larin kafa ile skora denge getirdi: 1-1.

Heyecan fırtınası

İkinci yarı bambaşka görüntüler vardı. Heyecan zirve yaptı. Kartal taraftar desteği ile saldırdı! Nitekim 64’te köşe atışında Necip’in aşırtmasında Larin golünü attı: 2-1. Bu andan itibaren karşılıklı ataklar, kenar hamleleri vardı. Bu da futbol adına güzel sahneler izletti. Vida’nın eli ile kestiği pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı. 81’de Mohamed’in vuruşunda sağına yatan Ersin topu çıkardı. Her geçen dakika yükselen tansiyon, derbiye yakıştı.