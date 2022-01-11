Ahmet Çalık kimdir, öldü mü? Ahmet Çalık neden öldü?

Konyaspor ve Galatasaray’da forma giyen Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Oyuncunun şok ölümü futbol severleri oldukça üzdü. Peki, Ahmet Çalık neden öldü?
SON DAKİKA: Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi.
Galatasaray’dan Konyaspor’a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık’ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.