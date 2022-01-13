Konyaspor’dan sitemli Serdar Gürler açıklaması! Başakşehir’e gitti

Konyaspor, 30 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler’in transferi için Başakşehir’e transfer konusunda anlaşmaya varıldığını sitemli bir açıklamayla duyurdu!

Yayınlanma: 16:27 – 13 Ocak 2022 Güncellenme: 16:32 – 13 Ocak 2022

Süper Lig’de bu sezon başarılı performans sergileyen Konyaspor, takımın etkili isimlerinden Serdar Gürler’in Başakşehir’e transfer olduğunu açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüp, Serdar Gürler’in serbest kalma maddesini ısrarla kullanarak takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Ayrıca açıklamada, “Formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor’dur…” denildi.

30 yaşındaki Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.

KONYASPOR’UN AÇIKLAMASI

“Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler’in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor’dur…”