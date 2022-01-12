Konyaspor’dan Ahmet Çalık anısına bilet

Konyaspor, trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkarılacağını açıkladı.
Konyaspor, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkacağını bildirdi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 17.00’da başlayacak karşılaşmanın biletler, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00’da satışa sunulacak.
Ahmet Çalık anısına, A. Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL’den satışa çıkacaktır.