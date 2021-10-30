Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle justin tv jestyayın bein sport 1 şifresiz canlı maç izle Selçuk Sports Konya FB canlı izle taraftarium24 kralbozguncu netspor

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Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. 30 Ekim 2021 Saat 19:00’da başlayan Konyaspor – Fenerbahçe müsabakası Bein Sports 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek için Digitürk’ten uygun maç paketine abone olmanız gerekiyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.

Konyaspor geçen hafta Kayserispor’u 2-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe ise Alanyaspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Süper Lig’de 11 hafta sonunda Konyaspor’un 17, Fenerbahçe’nin 19 puanı bulunuyor.

İddaa Risk Yönetimi Konyaspor’un galibiyetine 2.65, beraberliğe 2.95, Fenerbahçe’nin galibiyetine ise 1.98 oran veriyor.

Konyaspor’a konuk olduğu son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe (3G 1B), tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (2019/20).

Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (5G 6B), en son daha uzun bir seri yakaladığı Eylül 2015-Ekim 2016 arasında kulüp rekoru kırmıştı (18 maç).

Süper Lig’de çıktığı son üç deplasman maçının ikisini kaybeden (1G) ve son karşılaşmada Trabzonspor’a mağlup olan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı (toplam 22 maç).

İstanbul takımlarını konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının yedisini kazanan Konyaspor (2M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 31 karşılaşmada alabilmişti (12B 12M).

Bu sezon en az Süper Lig maçında açılış golünü yiyen takım olan Fenerbahçe (2), bu iki karşılaşmadan da puan çıkarmayı başaramadı (0-2 vs İstanbul Başakşehir & 1-2 vs Alanyaspor).