Konyaspor Fenerbahçe maçı İddaa oranları ve Tahmini 30.10.2021

Spor Toto Süper Lig’de Cumartesi gününün kapanış maçı. Konyaspor evinde, Fenerbahçe’yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak. Konyaspor Fenerbahçe maçı iddaa oranları ile birlikte Fenerbahçe Konyaspor iddaa tahmini haber detayında sizlerle.

Konyaspor Dikkat Çekiyor

Konyaspor, bu sezon Süper Lig’in dikkat çeken takımlarından biri diyebiliriz. Süper Lig’de oynadıkları 10 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşadılar. İlhan Palut’un ekibi, geçtiğimiz hafta iç sahada konuk ettiği Kayserispor’u 2-0 ile geçmeyi başardı. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamayan Yeşil Beyazlılar, Süper Lig’de 7. Sırada yer alıyor. Bu hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek Konyaspor’da Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya’nın sakatlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe’de İşler Yolunda Değil

Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. 2 hafta önce Trabzonspor deplasmanında 3-1 kaybeden Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise Kadıköy’de konuk ettiği Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi’nde de puan kayıplarına devam eden Fenerbahçe, Anterp karşısında 2 puan bırakmıştı. Süper Lig’de oynadığı son 2 maçtan puan çıkartamayan Vitor Pereira’nın ekibi, lider Trabzonspor’un 5 puan gerisinde kaldı. Bu hafta Konyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe, kazanmak ve moral bulmak istiyor. Maç öncesinde Fenerbahçe’de Mert Hakan ve Serdar Aziz’in sakatlıkları bulunuyor.

İddaa Tahmini

Konyaspor, iç sahada etkili bir takım. Fenerbahçe, son haftalara güven vermiyor ve kalesini de gole kapatamıyor. Gollü bir maç izleriz. Her iki takımdan da gol beklentim var.

İddaa Oranı: KGVAR,