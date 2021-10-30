Konyaspor Fenerbahçe Canlı izle Bein Sport 1 Şifresiz Konya FB kaçak canlı maç izle bedava link

Konyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe Konya deplasmanına konuk oluyor. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Konyaspor Fenerbahçe canlı izle beIN Sports 1, Justin TV, Taraftarium24 canlı maç izle ve Konya – FB maçı Selçuk Sports, Netspor izleme ekranlarını araştırıyor. Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe Konyaspor deplasmanına çıkacak. Ligde geçen hafta kendi sahasında Alanyaspor’a yenilen Fenerbahçe Konya deplasmanında mutlak üç puan hedefliyor. Lider Trabzonspor’un maç eksiğiyle 8 puan gerisine düşen sarı lacivertliler bu maçı kazanarak puan farkını azaltmak istiyor. Ev sahibi Konyaspor ise geçen hafta Galatasaray’a 1-0 kaybederek yenilmezlik serisini bitirmişti. Konyaspor Galatasaray’a yenilse de oynadığı futbolla dikkat çekti. Konyaspor’un ligde 17 puanı bulunuyor.

Konyaspor Fenerbahçe karşılaşması 30 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Konyaspor: Sehiç, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar, Endri, Bytyqi, Hassan

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed (Novak), Pelkas, Rossi, Valencia

Fenerbahçe’de Mesut Özil sürprizi

Fenerbahçe’de zorlu Konyaspor deplasmanı öncesi yıldız oyuncu Mesut Özil’in maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Mesut Özil’in kamp kadrosuna alınmama sebebi olarak ağrılarının olduğu öne sürüldü. Ancak Mesut Özil’in son haftalarda Vitor Pereira’nın maçlarda Mesut’u oyundan alması nedeniyle sorun oluştuğu iddia ediliyor.

Mesut Özil dışında geçen hafta cezaları nedeniyle forma giyemeyen Kim Min-Jae ile Altay Bayındır Konyaspor maçıyla formalarına kavuşacak.

30 Ekim Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak olan Konyaspor Fenerbahçe karşılaşması MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olan maçı takip etmek isteyen sarı lacivertliler taraftarlar Konya FB maçı hangi kanalda sorularını araştırıyor. Konya Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Bunun dışında internet üzerinde maçı yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yeni düzenleme sonrasında suç olarak kabul edilmekte olup izleyenler hakkında da işlem yapılmaktadır. Bu maçı HD ve kesintisiz olarak izlemek için abone olmak geremektedir.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor’a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

Ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran Konyaspor ise haftaya 7. sırada girdi.

İki takım arasında geçen sezon Konya’da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanırken, İstanbul’daki karşılaşmada Konyaspor rakibini 2-0 mağlup etmişti.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

KONYASPOR: -Henüz belli olmadı-

YEDEKLER: -Henüz belli olmadı-

FENERBAHÇE: -Henüz belli olmadı-

YEDEKLER: -Henüz belli olmadı-

Kaynak: Haber Global