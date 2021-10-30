Konyaspor Evinde Fenerbahçe’yi 2-1’le Geçti

Sezona oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, son haftalarda adeta sancılı günler geçiriyor. 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, tüm maçlarını kaybetti. Son olarak Konya deplasmanına çıkan Fenerbahçe, bu maçtan da 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk 8 haftanın lideri Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonun 11. hafta maçını da kaybetmiş oldu.

Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlamıştı. İlk 8 hafta bu hedefe doğru emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler, Trabzonspor maşından sonra adeta tepe taklak oldu. Ardından Alanyaspor ile evinde oynadığı maçı da kaybeden sarı kanarya, son düdüğü az önce çalan Konyaspor deplasmanında da mağlup oldu. 3 haftadır tüm maçlarını kaybeden Fenerbahçe’de tepkilerin sesi yükselmeye başladı.

Fenerbahçe, sezon başında Vitor Pereira’yı yeniden göreve getirmiş ve şampiyonluk için her yolu denemişti. Oldukça önemli transferlere imza atan sarı lacivertliler, taktik anlayışını da değiştirdi. Türk futbolunda çok da tercih edilmeyen bir anlayış olan 3’lü savunma taktiğini benimseyen sarı lacivertliler, bu yönde çok eleştiriye maruz kalmıştı. Bazı futbol yorumcuları ve Fenerbahçeliler işler iyi giderken dahi Pereira’yı eleştiriyordu. Son haftalarda alınan mağlubiyetler onları haklı çıkarırken, Pereira’nın akıbeti de merak konusu oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla İttifak Holding Konyaspor oldu. Ev sahibi ekibin galibiyet golleri 2’de Soner Dikmen ile 11’de Abdülkerim Bardakcı’dan geldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü ise 84’te İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan İttifak Holding Konyaspor puanını 20’ye yükseltirken, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından sonra Konya’dan da mağlup ayrılan Fenerbahçe ise 19 puanda kaldı.

Maçın hikayesi

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor sahaya; Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Oğulcan, Soner, Bytyqi, Çekiçi, Serdar, Cikalleshi 11’iyle çıktı.

Vitor Pereira’nın ekibi Fenerbahçe ise; Altay, Szalai, Min Jae, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ferdi, Zajc, Rossi, Pelkas, Valencia 11’iyle maça başladı.

GOL: Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, 2. dakikada Soner Dikmen’in ceza sahası dışından kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti.

GOL: Dakikalar 11’i gösterirken arka direkte kendini unutturan Abdülkerim Bardakcı, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Konyaspor farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde, 58. dakikada sakatlanan Luiz Gustavo’nun yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır, 70. dakikada omzundan sakatlandı. Milli eldiven, yerini Berke Özer’e bıraktı.

77. dakikada bir sakatlık da Enner Valencia geçirdi. Ekvadorlu futbolcu, oyuna devam edemedi. Değişiklik hakkı kalmayan Fenerbahçe, sahada 10 kişi kaldı.

GOL: İrfan Can Kahveci, 84. dakikada serbest vuruştan enfes bir gole imza attı. Fenerbahçe son dilimde farkı bire indirdi: 2-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.