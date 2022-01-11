Konyaspor Başkanı Özgökçen: Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz

Konyaspor’da forma giyen milli futbolcu 27 yaşındaki Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve beraberindeki yöneticiler, Ahmet Çalık’tan gelen acı haberin ardından Ankara’ya hareket etti.

Üzüntüsünü dile getiren Özgökçen, “Gencecik çocuk vefat etti. Buna ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Konuşacak halim de şu an yok. Ankara’ya cenazeye gideceğiz şimdi. Elmadağ’a gideceğiz. Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi” diye konuştu.