Spor Toto Süper Lig‘in 22. haftasında oynanacak Konyaspor-Adana Demirspor maçının saati değişti.

Daha önce 17.00’de oynanması gereken maçın başlama saati 20.00’ye alınırken Konyaspor‘dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün başvurusu neticesinde, 18 Ocak Salı günü 17.00’da oynanacak Adana Demirspor maçının saati 20.00 olarak güncellenmiştir. Başvurumuza olumlu yanıt veren TFF, Adana Demirspor Kulübü ve yayıncı kuruluş Bein Sports’a teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.

Topladığı 39 puanla Konyaspor ikinci sırada, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada yer alıyor.