Konya Deplasmanı Öncesi Fenerbahçe’ye Kötü Haber

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, bu yolda oldukça önemli bir maça çıkacak. Geride kalan 10 karşılaşmanın sadece 1’ini kaybeden ve oldukça iyi bir performans sergileyen Konyaspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de bu maç öncesi oldukça önemli bir isim sakatlandı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan dünyaca ünlü yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, takımının Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe geçtiğimiz yılın ara transfer sezonunda oldukça ses getiren bir transfere imza atmıştı. Yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil’i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, ne yazık ki Mesut Özil’in yaşadığı sakatlık nedeniyle kendisinden beklenen verimi alamadı. Takımının oynayacağı en önemli maçlardan biri olan Konyaspor deplasmanından önce yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Mesut Özil sakatlığı nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı Lacivertli ekibin Konya deplasmanında oynayacağı kritik maçta Mesut Özil’in forma giyemeyeceği bildirildi.

Tecrübeli futbolcu, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

33 yaşındaki oyuncunun ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldığı belirtildi.