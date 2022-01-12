Kingsley Coman ile 5 yıl daha

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Bayern Münih, Kingsley Coman’la yeni sözleşme imzalandığı açıkladı.

2015 yazında Juventus‘tan Bayern Münih‘e transfer olan Coman, Alman ekibiyle 6 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 3 Almanya Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 17 maça çıkan Coman, 5 gol ve 2 asist kaydetti.