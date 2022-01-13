TR Futbol

Son Dakika Spor Haberleri
Home Futbol Altay’da Mustafa Denizli Dönemi Sona Erdi

Altay’da Mustafa Denizli Dönemi Sona Erdi

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı. Spor Toto Süper Lig ekibi Altay’da Mustafa Denizli dönemi sona erdi.

Deneyimli teknik adamın, yayımladığı mektupta, “Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig’e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig’de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben ‘Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır.’ dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi. Böyle bir ortamda devam edilmesi artık mümkün değil.” ifadeleri yer aldı.

“Artık bir açıklama yapma zorunluluğu doğdu. Bu belirsizliklerden camiamızın zarar göreceğini ve uzatmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu benim için inanılmaz zor ama gerekli bir açıklama.” ifadelerinin yer aldığı mektup şöyle sürdü:

“Futbolculuğumda Altay’ın büyük Mustafası, teknik direktörlük kariyerimde Türkiye’nin Mustafa Hoca’sı olarak görüldüysem bunun sebebi yıllardır yürüdüğüm yolda saklıdır. Bu yol sadece alkış ve başarıların yolu değil…Tökezlediğim oldu, planlarımı gerçekleştiremediğim de oldu…O nedenle kimse benim başarıdan aldığım payı kabul ederken başarısızlıktan alacağım paydan kaçacağımı düşünmesin. Ben üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum. Bu dönemde beraber görev yaptığım sayım başkan ve yöneticilere, teknik ve idari kadroma, futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sporculuk ve teknik direktörlük görevinde bulunduğum süreçte bana destek ve gurur veren büyük Altay’ın büyük taraftarlarına teşekkürlerim sonsuzdur. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır. Tribünde, taraftarın yanında, camianın içinde.. İzmirli şairin dediği gibi ‘Ayrılık da sevdaya dahildir…”

Related Posts

Ankara Keçiörengücü’nden 3 transfer birden!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Erkam Reşmen, Ziya Alkurt ve Anthony Uzodimma’yı renklerine bağladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada,…

Yeni Malatyaspor’dan çifte transfer!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Azubuike ve Kenan Özer’i kadrosuna dahil etti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor,…

Emre Kaplan, Atakaş Hatayspor’da!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu…

Mert Çetin Galatasaray’a veda etti!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 13 yıldır görev yapan A Takım İdari…

Galatasaray’da bir ayrılık daha

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından itibaren A Takım idari menajeri Mert Çetin de ayrıldığını açıkladı.

Altay’da Mustafa Denizli istifa etti: ‘Bunu aşabiliriz dediysem de…’

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Süper Lig takımlarından Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdı. Altay’ı yıllar sonra Süper Lig’e yükselten Denizli, Altay Başkanı…

Son Dakika! Altay’da Mustafa Denizli dönemi sona erdi!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Spor Toto Süper Lig’de 13 maçtır galibiyete hasret kalan ve 18 puanla süşme hattına gerilen Altay’da Mustafa Denizli dönemi sona…

Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık açıklaması!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Gençlerbirliği Spor Kulübü, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski futbolcuları Ahmet Çalık’ın cenazesine kulübün yeteri kadar ilgi göstermediği yönündeki eleştirilere…

“Süper Lig devi Boupendza için girişimlere başladı”

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor’la Süper Lig’de gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye’ye geri dönüş hazırlığında. Spor Toto Süper Lig’de Atakaş…

Trabzonspor’da iki corona vakası daha

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Trabzonspor’un Sivasspor maçı öncesi yapılan corona virüs testleri öncesinde 3 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor,…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir