Dünya Büyük Erkekler Boks Şampiyonası Sırbistan’da devam ediyor. Milli boksörlerimiz de altın madalya için ringe çıkıyor. Şampiyona’nın 6. gününde ringe çıkan milli boksörümüz Kerem Özmen rakibini devirmeyi başardı. Bu galibiyetle birlikte adını son 16 turuna yazdıran Kerem Özmen, 63,5 kiloda şampiyonluğa yürüyor.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde 3 milli sporcu ringe çıktı.

İkinci turda Sırp rakibi Pavel Fedorov’u mağlup eden Kerem Özmen, son 16 turuna yükseldi.

Birol Aygün, 75 kilo maçında Kübalı Yoenlis Hernandez Martinez’e, Kaan Aykutsun ise 80 kiloda Sırp Vladimir Mironchikov’a yenilerek şampiyonaya veda etti.