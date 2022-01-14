Kayserispor’da çifte imza

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “V. Fatih Karagümrük’ten transferimiz Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Bertolacci’ye hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Trabzonspor’dan transferimiz Abdulkadir Parmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Abdulkadir’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Hoşgeldin Andrea Bertolacci!

V. Fatih Karagümrük’ten transferimiz Andrea Bertolacci ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.

Anlaşmanın hem Bertolacci’ye hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.

Yukatel Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/GoUluiWawn

— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) January 14, 2022